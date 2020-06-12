2020-06-12T10:27:13+03:00
Общество

Глава ДНР поблагодарил Владимира Путина и всех жителей России за неоценимую помощь и поддержку

Денис Пушилин поздравил земляков с Днем России – в Республике этот праздник в статусе государственного отмечается впервые [видео]
Никита МАКАРЕНКОВ
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Денис Пушилин поздравил земляков с Днем России – в Республике этот праздник в статусе государственного отмечается впервыеДенис Пушилин поздравил земляков с Днем России – в Республике этот праздник в статусе государственного отмечается впервыеФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Глава Донецкой Народной Республике Денис Пушилин поздравил земляков с Днем России. Текст поздравления опубликован на официальном сайте руководителя государства.

- Шесть лет назад мы единогласно проголосовали за путь в Российскую Федерацию и шаг за шагом приближаемся к своей заветной цели. Мы переходим на российские стандарты во всех сферах жизни – экономической, культурной, социальной, политической. За право утвердиться в своем выборе мы заплатили сполна. Наша свобода была завоевана ценой потерь и трудностей, которые выпали на долю каждого жителя Донбасса. Но по-другому быть не могло: мы РУССКИЕ – по духу и по крови!

Денис Владимирович отметил, что у нас с Россией один язык, единая культура, общая история и общие ценности.

- Еще раз выражаю искреннюю благодарность Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину и всем жителям России за неоценимую помощь и поддержку, - говорится в тексте поздравления.

Пушилин пожелал каждому жителю Республики мира, добра и процветания, а также сил для новых великих свершений во благо нашей Большой Родины – России!

Напомним, в этом году День России в Республике в статусе государственного праздника отмечается впервые. Все предыдущие годы жители отмечали этот праздник на неофициальном уровне.

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Поздравление с Днем России в ДНР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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