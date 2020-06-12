2020-06-12T10:20:05+03:00
Общество

Погода в Луганске на день: 12 июня будет переменная облачность, до 35 градусов жары

В Луганске будет дуть восточный ветер, порывами до 14 метров в секунду
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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12 июня в Луганске до 35 градусов жары. Фото: ВКонтакте12 июня в Луганске до 35 градусов жары. Фото: ВКонтакте
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12 июня в ЛНР температура воздуха днем будет до 35 градусов жары. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- В Республике ожидается переменная облачность, без осадков; ветер восточный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха днем 30-35 градусов жары, - прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем составит 33-35 градусов выше нуля.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается 31-33 градуса тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют до 32-34 градусов тепла.

13 июня, по предварительному прогнозу, сохранится сухая и жаркая погода, днем ожидается усиление ветра до 15-18 метров в секунду.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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