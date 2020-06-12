Погода в Донецке на день: 12 июня будет ясно, до +34

12 Июнь 2020 2020-06-12T09:17:52+03:00

В Донецке будет дуть восточный ветер, порывами до 12 метров в секунду

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В Донецке и Донецкой Народной Республике 12 июня будет ясно. Без осадков. Синоптики прогнозируют 32-34 градуса тепла.

В течение суток ветер будет дуть в восточном направлении. Скорость воздушных масс составит от 7-12 метров в секунду.

В этот день почитается память преподобного Исаакия-исповедника. В народе этот день считается змеиным. По народному поверью, в этот день змеи «ходят по лесам станицами» и убивать их очень опасно. Каждому встречному они готовы за это мстить без милосердия. С древних времен до нас дошла традиция в день Исаакия сажать бобы. Наши предки 12 июня наблюдила за пауками: если пауки усиленно работают в этот день, значит погода будет меняться. В это время цветут шиповник и жасмин.

По прогнозам синоптиков, 13 июня в Донецке и ДНР станет на градус жарче, возможна небольшая облачность.

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ИСТОЧНИК KP.RU