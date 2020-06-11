Три поселка Донбасса оказались в «минной блокаде» - разведка ДНР

11 Июнь 2020 2020-06-11T19:08:40+03:00

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Жители трех поселков Донбасса во временно подконтрольной Киеву территории оказались в блокаде. ВСУ заминировали там дороги. Об этом 11 июня, сообщили в Управлении Народной милиции ДНР, руководствуясь данными разведки Республики.

- Командир 10-й бригады Василий Зубанич дал указания саперному подразделению заминировать все дороги, ведущие в приграничные населенные пункты, тем самым оставил местных жителей на грани выживания. Жители населенных пунктов Водяное, Бердянское, Лебединское (южное направление - Авт.) оказались отрезанными, — сообщили в Народной милиции ДНР, – Только в восточной части населенного пункта Водяное было установлено более 300 противопехотных и противотанковых мин».

Пожарные, скорая помощь, ремонтные службы отказываются выезжать по вызову в эти поселки. Сотрудники служб боятся подорваться на украинских минах.

Разведка ДНР так же сообщает, что жители обращались к мариупольским властям к командиру оперативной тактической группой «Восток» Андрею Соколову. Но дороги до сих пор разминировать не спешат. Этот вопрос даже не стоит в повестке дня.

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ИСТОЧНИК KP.RU