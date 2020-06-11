2020-06-11T16:52:33+03:00
Общество

В Донецке открыт сбор на лечение 2–летнего Данила Беседина

На лечение необходимо собрать 560 000 рублей
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Данил проходит первый протокол лечения. Фото: Благотворительный фонд "Время добрых"Данил проходит первый протокол лечения. Фото: Благотворительный фонд "Время добрых"
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Благотворительный фонд «Время добрых» открыл сбор на лечение Данила Беседина, у которого обнаружили рак. Мальчику всего два годика.

— Видимо Богу было угодно, чтобы я прошла все эти испытания, — со слезами на глазах говорит Юлия – мама Данила.

На ней всё ещё черный платок – Юля в трауре по папе Данила. Он умер спустя две недели, как Дане был поставлен диагноз – острый лимфобластный лейкоз. За помощью Юля обратилась в благотворительный фонд «Время добрых».

— Я будто в аду очутилась. Необходимо было заниматься организацией похорон и одновременно готовиться к прохождению химиотерапии. В те дни я думала, что сойду с ума. Не помогали даже успокоительные.

Сейчас Данил проходит первый протокол лечения. За это время он успел дважды полысеть – в перерывах между блоками волосики вырастают. Химиотерапию. По словам мамы ребенка, двухлетний Даня переносит плохо – капризничает, жалуется на боль в животе

Сбор открыт на 560 тысяч рублей. За несколько дней удалось собрать 123 тысячи рублей. Остаток сбора – 437 тысяч – неподъемные деньги для семьи ребенка.

Телефоны благотворительного фонда «Время добрых»:

+380714361061

+380713524822

Также вся необходимая информация и документы в группе в социальной сети – vk.com/vremya.dobryh

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ИСТОЧНИК KP.RU

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