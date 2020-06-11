2020-06-11T21:50:35+03:00
Политика

Каких пленных Украина ищет в ЛНР - остается тайной

Руководитель группы по обмену пленными ЛНР Ольга Кобцева не знает кого ищут в республике для обмена
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Обмен пленными в декабре 2019 годаОбмен пленными в декабре 2019 годаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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В Луганской Народной Республике нет информации о том, кого незалежная разыскивает для обмена пленными. Об этом на брифинге в информагенстве ЛИЦ сообщила представитель ЛНР в гумподгруппе Контактной группы Ольга Кобцева.

Представитель ЛНР отметила, что переговорщики от Украины на видеоконференции 10 июня блокировали вопрос обмена удерживаемыми лицами.

- ЛНР не понимает и не знает, кого Украина ищет на нашей территории. Они выставляют требования допуска представителей Международного Комитета Красного Креста к удерживаемым лицам, но к кому мы должны допускать, если мы не понимаем, кого Украина ищет на нашей территории? - подчеркнула Ольга Кобцева.

Киев в очередной раз показывает, что не заинтересован в обмене, отметила представитель ЛНР.

Ольга Кобцева заявила, что списки разыскиваемых лиц ЛНР направила Украине еще в конце апреля, но они "до сих пор остаются без ответа". Еще ни один обмен с незалежной не проходил без искусственно созданных препятствий.

Напомним, последний обмен пленнными состоялся 16 апреля 2020 года. Тогда Украине передали 11 человек, а в ЛНР вернулись четверо. А ДНР 16 апреля передали 10 человек, на Украину из Донецка вернулись девять.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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