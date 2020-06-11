2020-06-11T15:09:34+03:00
Политика

Военнослужащие ДНР подавили огневую точку ВСУ, с которой велся обстрел Горловки

Об этом сообщили в Народной милиции Республики
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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ВСУ стреляли со стороны поселка Металлист. Фото: warfiles.ruВСУ стреляли со стороны поселка Металлист. Фото: warfiles.ru
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Военнослужащие Народной милиции Донецкой Народной Республики подавили огневую точку украинских вооруженных формирований, с которой киевские силовики вели обстрел поселка Гольмовский, что в Горловке.

- Военнослужащие ДНР подавили минометную позицию украинских войск, с которой велся обстрел поселка Гольмовский на севере Горловки, - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Напомним, что украинская армия обстреляла поселок Гольмовский из 82-миллиметровых минометов. Обстрел велся со стороны подконтрольного ВФУ поселка Металлист (Травневое).

- Ответным огнем из не запрещенного Минскими соглашениями вооружения огневая точка противника была подавлена. Потери боевиков составили: один тяжелораненый, - подчеркнули в Управлении Народной милиции ДНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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