Военнослужащие ДНР подавили огневую точку ВСУ, с которой велся обстрел Горловки
Военнослужащие Народной милиции Донецкой Народной Республики подавили огневую точку украинских вооруженных формирований, с которой киевские силовики вели обстрел поселка Гольмовский, что в Горловке.
- Военнослужащие ДНР подавили минометную позицию украинских войск, с которой велся обстрел поселка Гольмовский на севере Горловки, - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Напомним, что украинская армия обстреляла поселок Гольмовский из 82-миллиметровых минометов. Обстрел велся со стороны подконтрольного ВФУ поселка Металлист (Травневое).
- Ответным огнем из не запрещенного Минскими соглашениями вооружения огневая точка противника была подавлена. Потери боевиков составили: один тяжелораненый, - подчеркнули в Управлении Народной милиции ДНР.
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ИСТОЧНИК KP.RU