ГИА в ДНР 2020: участников с признаками недомогания и температурой к экзаменам допускать не будут
Заместитель министра образования и науки Донецкой Народной Республики Андрей Удовенко заявил, что для предупреждения распространения коронавирусной инфекции на территории государства в пунктах проведения итоговой государственной аттестации будут приняты дополнительные меры.
- Участники, которые будут иметь признаки недомогания или повышенную температуру, по первым признакам недомогания к прохождению ГИА допускаться не будет, - говорит он.
Также к экзаменам не допустят людей, которые находятся на самоизоляции.
- Для выпускников, которые не смогут принять участия в аттестации, предусмотрена дополнительная сессия – с 21 по 28 июля, - сообщил Удовенко.
В этом году для проведения ГИА в Республики было увеличено количество аудиторий. В каждом кабинете будет находиться не больше девяти участников. В ходе экзамена будет соблюдаться масочный режим.
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ИСТОЧНИК KP.RU