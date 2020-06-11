2020-06-11T20:31:18+03:00
Политика

ГИА в ДНР 2020: участников с признаками недомогания и температурой к экзаменам допускать не будут

В таком случае пройти ГИА в ДНР 2020 можно будет на дополнительной сессии
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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В каждом кабинете будет находиться не больше девяти участниковВ каждом кабинете будет находиться не больше девяти участниковФото: Евгения ГУСЕВА
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Заместитель министра образования и науки Донецкой Народной Республики Андрей Удовенко заявил, что для предупреждения распространения коронавирусной инфекции на территории государства в пунктах проведения итоговой государственной аттестации будут приняты дополнительные меры.

- Участники, которые будут иметь признаки недомогания или повышенную температуру, по первым признакам недомогания к прохождению ГИА допускаться не будет, - говорит он.

Также к экзаменам не допустят людей, которые находятся на самоизоляции.

- Для выпускников, которые не смогут принять участия в аттестации, предусмотрена дополнительная сессия – с 21 по 28 июля, - сообщил Удовенко.

В этом году для проведения ГИА в Республики было увеличено количество аудиторий. В каждом кабинете будет находиться не больше девяти участников. В ходе экзамена будет соблюдаться масочный режим.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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