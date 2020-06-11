Самоизоляция в ДНР: За пять дней - больше трех тысяч проверок
За пять дней, с 5 по 10 июня полицейские ДНР провели 3266 проверок жителей, которые находятся на самоизоляции. В основном это люди, кто приехал в Республику из России. Нашли 13 нарушителей карантина. По фактам составлены админпротоколы, и виновным придется платить штраф.
Проверки проходят и в торговых точках. Там за пять дней нашли одно нарушение масочного режима.
В МВД ДНР сообщают, что с апреля составлено 186 протоколов о нарушении карантина, и 40 протоколов - о нарушениях в торговых точках.
Тем временем, с приходом жары все меньше людей пользуются масками в транспорте, общественных местах.
- Люди задыхаются в масках, - говорит продавец продуктового магазина в Киевском районе Лариса. - Раньше мы не отпускали без масок, сейчас людей жалко. Да и нас, продавцов тоже! Не знаем уже, чем руки лечить после резиновых перчаток!
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ИСТОЧНИК KP.RU