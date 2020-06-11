Спустя два дня тишины украинские военные снова открыли огонь по ДНР

11 Июнь 2020 2020-06-11T13:54:30+03:00

На переговорах стороны установили два участка, где будет проходить следующее разведение сил в Донбассе. Фото: Штаб ООС

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После завершения переговоров Минской подгруппы вечером украинские военные возобновили обстрелы населенных пунктов Республики. Первым пострадал поселок Гольмовский, что находится на севере Горловки. Об этом сообщило Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— В 20.30 был зафиксирован обстрел со стороны Вооруженные формирования Украины по направлению: Металлист – Гольмовский, выпущено 10 мин калибром 82 миллиметра, — говорится в сообщении.

Информация о пострадавших и разрушениях в поселке в сообщении Представительства отсутствует.

Напомним, что это первое за два дня нарушение украинскими военными режима прекращения огня. В то же время в Луганской Народной Республике тишина на линии соприкосновения царит уже почти две недели.

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ИСТОЧНИК KP.RU