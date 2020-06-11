Спустя два дня тишины украинские военные снова открыли огонь по ДНР
После завершения переговоров Минской подгруппы вечером украинские военные возобновили обстрелы населенных пунктов Республики. Первым пострадал поселок Гольмовский, что находится на севере Горловки. Об этом сообщило Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
— В 20.30 был зафиксирован обстрел со стороны Вооруженные формирования Украины по направлению: Металлист – Гольмовский, выпущено 10 мин калибром 82 миллиметра, — говорится в сообщении.
Информация о пострадавших и разрушениях в поселке в сообщении Представительства отсутствует.
Напомним, что это первое за два дня нарушение украинскими военными режима прекращения огня. В то же время в Луганской Народной Республике тишина на линии соприкосновения царит уже почти две недели.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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