2020-06-11T20:17:29+03:00
Происшествия

В ДНР за сутки спасли двух травмированных на шахте горняков

Горняков доставили в больницы Шахтерска и Тореза
Екатерина Сорока
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Спасением горняков занимались сотрудники ГВГСО города ТорезаСпасением горняков занимались сотрудники ГВГСО города ТорезаФото: Алексей БУЛАТОВ
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За прошедшие сутки на шахтах в Ждановке и Кировском произошло два ЧП. В процессе работы двое горняков были травмированы. В итоге понадобилась помощь горноспасателей МЧС ДНР. Об этом сообщили в пресс0службе спасательного ведомства.

— «Шахта «Ждановская» – производственный травматизм. Во время проведения работ по разгрузке секций металлической арочной крепи упавшим сегментом получил травму горнорабочий 1979 г.р., — говорится в сообщении. — «Шахта «Комсомолец Донбасса» – производственный травматизм. Во время передвижения по конвейеру выпавшим куском породы получил травму машинист горно-выемочных машин 1988 г.р.

Горнорабочим была оказана неотложная медицинская и обеспечили транспортировку в лечебные учреждения Харцызска и Шахтерска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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