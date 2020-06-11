Коронавирус в ДНР: За сутки медики выявили COVID-19 еще у 25 жителей
Коронавирус в ДНР за прошедшие сутки выявили еще у 25 жителей. Тесты на COVID-19 показали положительный результат у людей, которые ранее контактировали с заболевшими. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.
— Среди новых случаев инфицирования 5 медицинских работников, 4 ребенка, контактных с заболевшими ранее родителями, — говорится в сообщении. — По результатам двух отрицательных тестов выписано 14 человек. Кроме того, зарегистрирован 2 летальных случая – мужчина в возрасте 94 лет и женщина в возрасте 83 лет.
Всего по официальной информации на 11 июня в ДНР зарегистрировано и подтверждено 775 случаев инфицирования: на лечении – 551 пациент, выписаны 192 человека, летальных случаев – 32.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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