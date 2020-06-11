2020-06-11T11:36:39+03:00
Политика

ВСУ обстреляли Логвиново из запрещенного вооружения

Киевские силовики выпустили по поселку 12 мин 120-миллиметровых мин
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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ВСУ выпустили по Логвиново 12 мин. Фото: warfiles.ruВСУ выпустили по Логвиново 12 мин. Фото: warfiles.ru
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Украинские вооруженные формирования обстреляли поселок Логвиново. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.

- Боевики 24-й бригады вооруженных формирований Украины подвергли обстрелу из запрещенного Минскими соглашениями 120-миллиметрового миномета район населенного пункта Логвиново, выпустив 12 мин, - сообщил он.

Осадчий отметил, что приказ на открытие огня отдал военный преступник – командир 24-й бригады полковник Валерий Гудзь.

- Прискорбно осознавать, что агрессия украинской стороны продолжается с молчаливого согласия руководства Украины, несмотря на то, что страны-гаранты Минских соглашений прилагают максимум усилий для восстановления мира на многострадальной земле Донбасса, - сказал Яков Осадчий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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