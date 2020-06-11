Погода в Луганске на день: 11 июня сохранится настоящая летняя жара

11 Июнь 2020 2020-06-11T10:49:39+03:00

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В четверг, 11 июня, в столице Луганской Народной Республики ожидается жаркая погода. По прогнозу синоптиков температура воздуха поднимется до +34.

- 11 июня на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков; ветер восточный 7-12 метров в секунду, днем местами порывы до 15-18 метров в секунду, - прогнозируют синоптики.

В Краснодоне, Алчевске, Перевальске, Стаханове и Первомайске – 32-34 градуса тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске 31-33 градуса тепла днем.

Народный прогноз погоды: В этот день почитается память священномученицы Феодосии, девы Тирской. В народе святую называли Колосяница и Гречишница, поскольку в это время начинает колоситься хлеб и сеют гречку. С давних времен день Федосьи считается несчастливым днем: «День святой Феодосии стоит один всех понедельников». В прежние времена в этот день наблюдали за воробьями: если они веселы, подвижны, драчливы - к хорошей погоде.

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ИСТОЧНИК KP.RU