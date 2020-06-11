Погода в Донецке на день: 11 июня сохранится настоящая летняя жара

11 Июнь 2020 2020-06-11T09:44:21+03:00

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В четверг, 11 июня, на протяжении всего дня погода в Донецке будет по-настоящему жаркой. По прогнозу синоптиков температура воздуха поднимется до 34 градусов тепла.

- В Донецке пасмурной ночи на смену придет ясное утро и погожий день, облака появятся на небе лишь к вечеру, - говорится в сообщении.

Утром температура воздуха покажет 24 градусов тепла, днем станет теплее – до 34 градусов выше нуля, вечером столбик термометра зафиксирует 26 градусов тепла.

Отмечается, что день пройдет без осадков.

Скорость ветра до 6 метров в секунду.

Народный прогноз погоды: В этот день почитается память священномученицы Феодосии, девы Тирской. В народе святую называли Колосяница и Гречишница, поскольку в это время начинает колоситься хлеб и сеют гречку. С давних времен день Федосьи считается несчастливым днем: «День святой Феодосии стоит один всех понедельников». В прежние времена в этот день наблюдали за воробьями: если они веселы, подвижны, драчливы - к хорошей погоде.

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ИСТОЧНИК KP.RU