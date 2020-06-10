2020-06-10T22:18:52+03:00
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День России в ДНР – 2020: В Донецке в продажу поступили новые билетики на общественный транспорт

На билетиках ко Дню России напечатали изображения контуров достопримечательностей Москвы
Екатерина Сорока
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День России в ДНР будет отмечаться впервые. Фото: ДАНДень России в ДНР будет отмечаться впервые. Фото: ДАН
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Билетики на общественный транспорт в Донецке – это отдельная категория искусства. На каждую памятную дату «Донэлектроавтотранс» выпускает ограниченную серию тематических билетов с оригинальным дизайном. Сегодня в продажу поступил новый шедевр, посвященный Дню России.

Проездной билет выполнен в цветах российского триколора. В первую очередь в глаза бросается надпись «С днем России!» и ленточка в форме сердца. На заднем же плане находятся силуэты основных достопримечательности Москвы. В них можно узнать Кремль, собор Василия Блаженного, Останкинскую телебашню и т.д.

Приобрести такой билетик можно в любом ларьке «Донэлектроавтотранс» рядом с остановкой. Стоимость тематического билетика, как у обычного – шесть российских рублей.

Напомним, что День России в РФ отмечается ежегодно 12 июня. В этом году у ДНР это первый опыт. Статус государственного праздника на территории Республики День России приобрел недавно. По указу Главы ДНР Дениса Пушилина этот день объявлен выходным.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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День России в ДНР – 2020: В Донецке в продажу поступили новые билетики на общественный транспорт
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