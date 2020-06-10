2020-06-10T21:09:39+03:00
Политика

На переговорах Минской подгруппы определили участки следующего разведения сил в Донбассе

Ими могут стать Петровка и Григоровка
Екатерина Сорока
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Рамочное решение о разведении войск в Донбассе было подписано в 2016 годуРамочное решение о разведении войск в Донбассе было подписано в 2016 году
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На сегодняшних переговорах Минской подруппы по безопасности наметился прогресс. Стороны обсуждали Дополнение к Рамочному решению о разведении сил в Донбассе. Следующими участками, где произойдет отвод войск, могут стать Петровка и Григоровка. Об этом сообщили сегодня в министерстве иностранных дел ДНР.

— Координатор от ОБСЕ отметил, что в рамках выполнения поручения лидеров Нормандского формата в части согласования трех новых участков наметился определенный прогресс и можно говорить о достигнутом понимании между сторонами по двум возможным участкам: в районе села Петровка (ЛНР) и села Григоровка (ДНР), — говорится в сообщении.

Напомним, что 9 декабря 2019 года на саммите «нормандской четверки» было принято решение приняла решение развести противоборствующие стороны в Донбассе еще на трех участках. На данный момент переговорщики определили только два из них, остался еще один.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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