Молодежь Тореза украсила одну из остановок города граффити ко Дню России

10 Июнь 2020 2020-06-10T19:16:23+03:00

Всего в городе уже семь таких остановок. Каждая украшена оригинальным рисунком к определенной памятной дате [фото]

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В Торезе активисты местного штаба общественной организации "Молодая Республика" украсили скучные однотонные остановки общественного транспорта красочными граффити. Новая их работа на днях была сделана специально ко Дню России. На рисунке изображено «Сердце Москвы».

Фото: Местный штаб г. Тореза общественной организации «Молодая Республика»

Фото: Местный штаб г. Тореза общественной организации «Молодая Республика»

— По счету, это уже седьмая остановка, которую мы украсили вместе с нашими активистами. Первый раз ребята проявили инициативу 22 апреля. В конце этого месяца мы три раза разрисовывали стены остановок. Две остановки в мае и две в июне. Так мы проявляем свою гражданскую позицию, патриотизм и любовь к родному городу. Жители и гости города наслаждаются нашим творчеством. А для нас это самая большая мотивация делать нашу Республику лучше, — поделился руководитель местного штаба «Молодая Республика» Марк Катин.

Фото: Местный штаб г. Тореза общественной организации «Молодая Республика»

Фото: Местный штаб г. Тореза общественной организации «Молодая Республика»

Все семь остановок украшены оригинальным рисунками. Причем каждой соответствует своя тема. Помимо Дня России, есть отдельная остановка, посвященная Дню Республике, Победе в Великой Отечественной войне, благодарности шахтерам за труд на донбасской земле и празднованию Дню защиты детей.

Фото: Местный штаб г. Тореза общественной организации «Молодая Республика»

Фото: Местный штаб г. Тореза общественной организации «Молодая Республика»

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ИСТОЧНИК KP.RU