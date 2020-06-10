Донецк и Киев создадут гуманитарный коридор через линию соприкосновения
Киев, наконец, готов обсудить вопрос об организации гуманитарного коридора на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщил на брифинге министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.
— Надеемся, что у нас получится согласовать даты организации гуманитарного коридора, — добавила руководитель ведомства. — Ранее украинская сторона в одностороннем порядке открыла один контрольно-пропускной пункт, при этом в ограниченном времени. На самом солнцепеке дети и старики – все съехались к этому пункту и вынуждены оставаться там, понимая, что на самом деле границы не работают. То, что сделала Украина – это провокация, а никак не забота о гражданах и никак не соблюдение каких-либо гуманитарных принципов и правил.
Гуманитарный коридор в Донбассе нужен до тех пор, пока не заработают контрольные пункты пропуска.
— Если мы сейчас при этой ситуации откроем пункты пропуска на линии разграничения с Украиной, то можем получить неконтролируемое распространение коронавирусной инфекции, — отметил руководитель Минздрава Ольга Долгошапко.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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