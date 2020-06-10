2020-06-10T17:35:05+03:00
Политика

Донецк и Киев создадут гуманитарный коридор через линию соприкосновения

Контрольные пункты пропуска заработают, когда это будет позволять эпидемиологическая обстановка
Екатерина Сорока
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Минздрав ДНР считает, что открывать границы с Украиной, пока рано. Фото: ЛИЦМинздрав ДНР считает, что открывать границы с Украиной, пока рано. Фото: ЛИЦ
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Киев, наконец, готов обсудить вопрос об организации гуманитарного коридора на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщил на брифинге министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

— Надеемся, что у нас получится согласовать даты организации гуманитарного коридора, — добавила руководитель ведомства. — Ранее украинская сторона в одностороннем порядке открыла один контрольно-пропускной пункт, при этом в ограниченном времени. На самом солнцепеке дети и старики – все съехались к этому пункту и вынуждены оставаться там, понимая, что на самом деле границы не работают. То, что сделала Украинаэто провокация, а никак не забота о гражданах и никак не соблюдение каких-либо гуманитарных принципов и правил.

Гуманитарный коридор в Донбассе нужен до тех пор, пока не заработают контрольные пункты пропуска.

— Если мы сейчас при этой ситуации откроем пункты пропуска на линии разграничения с Украиной, то можем получить неконтролируемое распространение коронавирусной инфекции, — отметил руководитель Минздрава Ольга Долгошапко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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