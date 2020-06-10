Боевики ВСУ оборудовали артиллерийский склад из заброшенной фермы в Луганщине
В селе Половинкино, что находится на территории подконтрольной Киеву территории, ВСУшники оборудовали артиллерийские склады из покинутых сельхоз построек заброшенной фермы. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
— В зоне ответственности 25-й бригады в населенном пункте Половинкино, используя сельскохозяйственные постройки заброшенной фермы, оборудован полевой артиллерийский склад, — сообщил Осадчий. — Данные строения и прилегающая территория не отвечают требованиям безопасности, а в условиях установившейся пожароопасной погоды могут привести к жертвам среди местного населения.
Тем временем разведка Народной милиции ДНР заметила подвоз украинскими военными ящиков с минами к участку разведения сил в Петровском.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Народная милиция ДНР сообщила о реальных потерях ВСУ при подрыве бронемашин в Авдеевке
Штаб «ООС» продолжает занижать небоевые потери личного состава (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»