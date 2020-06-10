Боевики ВСУ оборудовали артиллерийский склад из заброшенной фермы в Луганщине

10 Июнь 2020 2020-06-10T17:01:42+03:00

Склады с боеприпасами ВСУ в нарушении норм безопасности, находятся в населенных пунктах либо на их окраинах Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ЛНР

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В селе Половинкино, что находится на территории подконтрольной Киеву территории, ВСУшники оборудовали артиллерийские склады из покинутых сельхоз построек заброшенной фермы. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

— В зоне ответственности 25-й бригады в населенном пункте Половинкино, используя сельскохозяйственные постройки заброшенной фермы, оборудован полевой артиллерийский склад, — сообщил Осадчий. — Данные строения и прилегающая территория не отвечают требованиям безопасности, а в условиях установившейся пожароопасной погоды могут привести к жертвам среди местного населения.

Тем временем разведка Народной милиции ДНР заметила подвоз украинскими военными ящиков с минами к участку разведения сил в Петровском.

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ИСТОЧНИК KP.RU