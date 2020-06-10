19-летняя автолюбительница в Донецке устроила ДТП с участием сразу четырех машин

10 Июнь 2020 2020-06-10T14:47:43+03:00

С начала 2020 года на автодорогах Республики уже было совершено 363 ДТП, в которых 40 человек погибли и 484 – были госпитализированы. Фото: МВД ДНР

Больше всего повреждений получил автомобиль, за рулем которого находилась девушка

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Вечером 9 июня в Ленинском районе Донецка произошло ДТП с участием сразу четырех автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел ДНР.

Правоохранители установили, что водитель автомобиля Mazda не выбрала безопасное расстояние и врезалась во впереди стоящий Mitsubishi. Этого было достаточно, чтобы второй автомобиль в неуправляемом состоянии сместился немного вперед и по ходу движения столкнулся с другой машиной. Последний в результате также проехал немного вперед и встретился с уже четвертым участником ДТП, который остановился на красный сигнал светофора.

— В результате ДТП 19-ти летняя девушка - водитель автомобиля «Mazda» получила травмы, — добавили в ведомстве. — Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными при управлении транспортными средствами, выбирать безопасную скорость движения, дистанцию и интервал, а также строго соблюдать ПДД при совершении маневров.

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ИСТОЧНИК KP.RU