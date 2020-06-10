Депутат Народного Совета: «Граждане РФ-ДНР могут зарегистрироваться на голосование за поправки в Конституцию Росси»

10 Июнь 2020 2020-06-10T13:33:42+03:00

Оформить заявку для участия в голосовании могут лица, имеющие на сайте Госуслуг подтвержденную учетную запись

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Жители ДНР с российскими паспортами могут поучаствовать в голосовании за поправки в Конституцию России. Об этом сообщила сегодня депутат Народного Совета Республики Анастасия Селиванова.

— Граждане РФ-ДНР могут зарегистрироваться на голосование за поправки в Конституцию России. Оставить заявку для участия не по месту регистрации можно на сайте Госуслуги до 14.00 21 июня. Для жителей ДНР, ближайший пункт голосования №1320, расположен по адресу: Ростовская область, Неклиновский район, с. Покровское, пер. Тургеневский 12 (РДК), — говорится сообщении.

Также депутат добавила, что оформить заявку для участия в голосовании могут лица, имеющие на сайте Госуслуг подтвержденную учетную запись. Подтверждают ее двумя способами. Первый вариант – личное присутствием в Многофункциональном центре РФ, в который еще нужно попытаться попасть в условиях режима повышенной готовности. Второй вариант – подтверждение учебной записи с помощью интернет-банкинга. Но он доступен только для владельцев банковских карт, оформленных на паспорт РФ.

— Думаю, к первому июля ситуация с границей и обязательной 14-дневной самоизоляцией прояснится, и наличие подтвержденного заявления о голосовании на сайте Госуслуги позволит гражданам РФ из ДНР воспользоваться своим избирательным правом, — добавила Селиванова.

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ИСТОЧНИК KP.RU