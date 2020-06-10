Коронавирус в ДНР: Всего зарегистрировано 750 подтвержденных случаев инфекции COVID-19
За прошедшие сутки врачи диагностировали коронавирус в ДНР еще у 32 жителей. При этом все положительные тексты на COVID-19 были выявлены у лиц, которые ранее контактировали с заболевшими. На данный момент их состояние удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.
— Среди новых случаев инфицирования 8 медицинских работников, — говорится в сообщении. — По результатам двух отрицательных тестов выписано 9 человек. Кроме того, зарегистрированы два летальных случая – мужчина в возрасте 65 лет и женщина в возрасте 71 года.
Таким образом, по состоянию на утро 10 июня в Республике за все время было официально зарегистрировано и подтверждено 750 случаев инфекции COVID-19, из которых: на лечении находится 542 пациента, 178 человек выписаны, летальных случаев – 30.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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