2020-06-10T11:04:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ДНР: Всего зарегистрировано 750 подтвержденных случаев инфекции COVID-19

По состоянию на утро 10 июня коронавирус в ДНР выявили еще у 32 жителей
Екатерина Сорока
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Первый случай заражения коронавирусом в ДНР был диагностирован 31 мартаПервый случай заражения коронавирусом в ДНР был диагностирован 31 мартаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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За прошедшие сутки врачи диагностировали коронавирус в ДНР еще у 32 жителей. При этом все положительные тексты на COVID-19 были выявлены у лиц, которые ранее контактировали с заболевшими. На данный момент их состояние удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.

— Среди новых случаев инфицирования 8 медицинских работников, — говорится в сообщении. — По результатам двух отрицательных тестов выписано 9 человек. Кроме того, зарегистрированы два летальных случая – мужчина в возрасте 65 лет и женщина в возрасте 71 года.

Таким образом, по состоянию на утро 10 июня в Республике за все время было официально зарегистрировано и подтверждено 750 случаев инфекции COVID-19, из которых: на лечении находится 542 пациента, 178 человек выписаны, летальных случаев – 30.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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