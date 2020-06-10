2020-06-10T10:31:56+03:00
Общество

В ДНР вынуждены оставить КПВВ с Украиной закрытыми из-за угрозы новых вспышек заболевания коронавирусом

Открытие КПВВ означает большое скопление людей, долгое ожидание в очередях и, как следствие, новые вспышки заболевания COVID-19
Екатерина Сорока
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В штабе «ООС» сообщали, что открытие КПВВ в Донбассе назначено на 10 июня. Фото: архив ДАНВ штабе «ООС» сообщали, что открытие КПВВ в Донбассе назначено на 10 июня. Фото: архив ДАН
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Пропускные пункты на линии соприкосновения в Донбассе останутся закрытыми. Об этом заявили в межведомственном оперативном штабе ДНР по предупреждению завода и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19.

— В последнее время в социальных сетях все чаще встречается информация об открытии контрольно-пропускных пунктов между ДНР и Украиной. Обращаем внимание, что такие сообщения не что иное, как провокация, призванная дестабилизировать обстановку в ДНР. Открыть границу в одностороннем порядке невозможно, — говорится в сообщении.

В штабе пояснили, что на подконтрольной Киеву территории Донбасса обстановка с COVID-19 остается довольно сложная, уровень тестирования населения на коронавирус крайне низок. Республика не может рисковать своими гражданами. А скопление людей и очереди на КПВВ так или иначе приведут к новым вспышкам заболевания. Поэтому в целях защиты от возникновения новых вспышек заражения COVID-19 граница с Украиной остается закрытой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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