В ДНР вынуждены оставить КПВВ с Украиной закрытыми из-за угрозы новых вспышек заболевания коронавирусом

10 Июнь 2020 2020-06-10T10:31:56+03:00

В штабе «ООС» сообщали, что открытие КПВВ в Донбассе назначено на 10 июня. Фото: архив ДАН

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Пропускные пункты на линии соприкосновения в Донбассе останутся закрытыми. Об этом заявили в межведомственном оперативном штабе ДНР по предупреждению завода и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19.

— В последнее время в социальных сетях все чаще встречается информация об открытии контрольно-пропускных пунктов между ДНР и Украиной. Обращаем внимание, что такие сообщения не что иное, как провокация, призванная дестабилизировать обстановку в ДНР. Открыть границу в одностороннем порядке невозможно, — говорится в сообщении.

В штабе пояснили, что на подконтрольной Киеву территории Донбасса обстановка с COVID-19 остается довольно сложная, уровень тестирования населения на коронавирус крайне низок. Республика не может рисковать своими гражданами. А скопление людей и очереди на КПВВ так или иначе приведут к новым вспышкам заболевания. Поэтому в целях защиты от возникновения новых вспышек заражения COVID-19 граница с Украиной остается закрытой.

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Дата и порядок работы пропускных пунктов в Донбассе будут обнародованы только после согласования всех деталей на Минской площадке (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU