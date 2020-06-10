2020-06-10T09:35:23+03:00
Общество

Погода в Донецке на день: 10 июня ожидается настоящая летняя жара

Температура воздуха поднимется до 31 градуса тепла
Екатерина Сорока
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За 130 лет 10 июня в Донецке самая высокая температура была почти 36 градусов, а минимальная – почти 6 градусовЗа 130 лет 10 июня в Донецке самая высокая температура была почти 36 градусов, а минимальная – почти 6 градусовФото: Алина Ефименко
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Погода в Донецке на 10 июня, как и прогнозировали синоптики, будет по-настоящему летней. Дончан ждет жара, температура воздуха поднимется до 31 градуса тепла, а на небе будет ни облачка.

Накануне начальник отдела общественных связей и международной деятельности МЧС ДНР Наталья Гетова рассказала, как можно спастись от такой жары и не заработать тепловой удар. Для этого нужно пить достаточно воды, носить головные уборы и одежду из «дышащих» тканей.

Народный прогноз погоды. 10 июня – день памяти преподобного Никиты исповедника. В этот день наши предки могли по природе предсказывать урожайность и определяли будет ли им сопутствовать удача в будущем. В народе считается, если этот был тихий, то урожай в итоге будет хорошим. А также сравнивали листки клевера. Если растение сближает листочки, то это к несчастью.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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