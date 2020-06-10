2020-06-10T08:33:14+03:00
Общество

Погода в Луганске на день: 10 июня может стать самым теплым днем за 179 лет метеорологических наблюдений

Синоптики прогнозируют до 34 градусов тепла
Екатерина Сорока
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За 130 лет 10 июня в Луганске самая высокая температура была 35 градусов, а самая низкая – 5 градусовЗа 130 лет 10 июня в Луганске самая высокая температура была 35 градусов, а самая низкая – 5 градусовФото: Алина Ефименко
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Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске 10 июня самая высокая температура воздуха была зафиксирована в 1948 году. Она составляла плюс 35.2 градуса. В 2020 году есть все шансы побить этот рекорд. Об этом сообщают в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

— На территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 29-34 градуса тепла, — прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем составит 32 - 34 градусов выше нуля.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 31 - 33 градуса тепла днем.

В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют до 32-34 градусов тепла днем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Погода в Луганске на день: 10 июня может стать самым теплым днем за 179 лет метеорологических наблюдений
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