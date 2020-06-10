Погода в Луганске на день: 10 июня может стать самым теплым днем за 179 лет метеорологических наблюдений
Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске 10 июня самая высокая температура воздуха была зафиксирована в 1948 году. Она составляла плюс 35.2 градуса. В 2020 году есть все шансы побить этот рекорд. Об этом сообщают в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.
— На территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 29-34 градуса тепла, — прогнозируют синоптики.
В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем составит 32 - 34 градусов выше нуля.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 31 - 33 градуса тепла днем.
В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют до 32-34 градусов тепла днем.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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