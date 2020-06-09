Наладил поставки наркотиков заключенным: МВД ЛНР задержало сотрудника исправительной колонии

9 Июнь 2020 2020-06-09T21:31:50+03:00

Зелье хранилось в герметичных баках в лесу. Фото: полиция МВД ЛНР

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Сотрудники управления собственной безопасности МВД ЛНР задержали сотрудника Суходольской исправительной колонии управления исполнения наказаниями, который в составе преступной группировки доставлял заключенным наркотики.

- Управлением собственной безопасности (УСБ) МВД ЛНР совместно с оперативным отделом Суходольской ИК УИН МВД ЛНР задержан сотрудник указанной колонии, осуществлявший незаконный сбыт наркотического средства марихуаны осужденным, - сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) МВД ЛНР.

Преступная схема была вскрыта, оказывается наркотики поставлялись заключенным не один год.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/784095" frameborder="0"></iframe> Наркотики поставлялись заключенным не один год.! другой источник

Также были обнаружены тайники, специально оборудованные для хранения наркотических средств. Помимо наркотиков, был изъят автомат Калашникова, около 300 патронов разного калибра и ручная граната Ф-1.

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ИСТОЧНИК KP.RU