Наладил поставки наркотиков заключенным: МВД ЛНР задержало сотрудника исправительной колонии
Сотрудники управления собственной безопасности МВД ЛНР задержали сотрудника Суходольской исправительной колонии управления исполнения наказаниями, который в составе преступной группировки доставлял заключенным наркотики.
- Управлением собственной безопасности (УСБ) МВД ЛНР совместно с оперативным отделом Суходольской ИК УИН МВД ЛНР задержан сотрудник указанной колонии, осуществлявший незаконный сбыт наркотического средства марихуаны осужденным, - сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) МВД ЛНР.
Преступная схема была вскрыта, оказывается наркотики поставлялись заключенным не один год.
Наркотики поставлялись заключенным не один год.! другой источник
Также были обнаружены тайники, специально оборудованные для хранения наркотических средств. Помимо наркотиков, был изъят автомат Калашникова, около 300 патронов разного калибра и ручная граната Ф-1.
Читайте также:
В ДНР пока границу с Украиной не открывают
Об этом сообщил оперативный штаб ДНР по борьбе с Covid-19 (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU