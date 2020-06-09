2020-06-09T21:31:50+03:00
Происшествия

Наладил поставки наркотиков заключенным: МВД ЛНР задержало сотрудника исправительной колонии

В результате вскрылась целая преступная группировка [видео]
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Зелье хранилось в герметичных баках в лесу. Фото: полиция МВД ЛНРЗелье хранилось в герметичных баках в лесу. Фото: полиция МВД ЛНР
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Сотрудники управления собственной безопасности МВД ЛНР задержали сотрудника Суходольской исправительной колонии управления исполнения наказаниями, который в составе преступной группировки доставлял заключенным наркотики.

- Управлением собственной безопасности (УСБ) МВД ЛНР совместно с оперативным отделом Суходольской ИК УИН МВД ЛНР задержан сотрудник указанной колонии, осуществлявший незаконный сбыт наркотического средства марихуаны осужденным, - сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) МВД ЛНР.

Преступная схема была вскрыта, оказывается наркотики поставлялись заключенным не один год.

Наркотики поставлялись заключенным не один год.! другой источник

Также были обнаружены тайники, специально оборудованные для хранения наркотических средств. Помимо наркотиков, был изъят автомат Калашникова, около 300 патронов разного калибра и ручная граната Ф-1.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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