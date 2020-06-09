В ДНР пока границу с Украиной не открывают
Пропускные пункты на линии соприкосновения в Донбассе останутся закрытыми до стабилизации эпидситуации.
- В последнее время в социальных сетях все чаще встречается информация об открытии контрольно-пропускных пунктов между ДНР и Украиной. Обращаем внимание, что такие сообщения не что иное, как провокация, призванная дестабилизировать обстановку в ДНР. Открыть границу в одностороннем порядке невозможно, — заявили в межведомственном оперативном штабе ДНР по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
В штабе пояснили, что на подконтрольной Киеву территории уровень тестирования населения на коронавирус крайне низок. Официальные данные свидетельствуют, что в регионе зарегистрировано всего 235 случаев COVID-19. При этом сообщается о вспышке в Славянске, где уже 54 заразившихся, и о бессимптомных больных в Курахово и Украинске, где ранее инфицированных не было.
Так как открытие КПВВ без каких-либо ограничений неизбежно приведет к большому скоплению людей, долгому ожиданию в очередях и, как следствие, вспышкам заболевания, поэтому для защиты граждан ДНР от заражения COVID-19 штаб вынужден оставить границу с Украиной закрытой.
Ранее ЛНР назвала провокацией со стороны Украины информацию об открытии КПВВ.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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