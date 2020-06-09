Оператор связи «Феникс» анонсировал новые тарифы с 1 июля
Новые тарифы и дополнительные пакеты услуг сотового оператора «Феникс» будут представлены абонентам в ближайшие три недели.
- Запуск новых тарифов и пакетов предварительно планируется на 1 июля 2020 года, о чем мы заблаговременно проинформируем всех абонентов путем SMS-рассылки, публикации пресс-релизов в СМИ и на собственных интернет-ресурсах, - сообщили в министерстве связи Республики.
По данным ведомства, новая тарифная линейка разработана с учетом отзывов абонентов. Основной упор сделан на гибкости предложений, которыми могли бы воспользоваться люди с разным уровнем достатка. Детали обновлений пока не раскрываются.
Но пообещали, что и активный пользователь смартфона, и человек, пользующийся базовыми услугами мобильной связи, смогут выбрать удобный именно для себя тариф как с точки зрения наполненности различными услугами и опциями, так и оптимальный по стоимости.
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ИСТОЧНИК KP.RU