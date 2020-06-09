2020-06-09T17:51:53+03:00
Общество

Синоптики предупреждают: В Донецке ожидается настоящая летняя жара

Дончан ждет +33 в тени и ни облачка на небе
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Водоемы - наше спасение, но нужно помнить о правилах безопасности.Водоемы - наше спасение, но нужно помнить о правилах безопасности.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
Изменить размер текста:

Синоптики прогнозируют на текущей неделе в Республике жаркую погоду.

- На текущей неделе в Республике ожидается сухая жаркая погода. Основной фон температуры воздуха: ночью 18-23º тепла, днем 27-33º тепла, — сообщила начальник отдела общественных связей и международной деятельности МЧС ДНР Наталья Гетова.

На прошлой неделе в стране наблюдалась преимущественно теплая погода местами с грозами и кратковременными дождями. Сегодня днем в столице солнечно, столбики термометра колеблются в районе 33 градусов.

А потому нужно помнить элементарные правила, чтобы вас не сразил тепловой удар: пейте достаточно воды, не забывайте головной убор, в одежде используйте натуральные - "дышащие" материалы.

Также многие дончане целыми семьями спасаются от жары на водоемах. Тут нужно помнить о правилах безопасности, чтобы отдых не обернулся трагедией.

А дожди к нам придут уже на этих выходных.

Читайте также

В Донецке зацвели ирисы всех цветов радуги

Ботанический сад стал местом притяжения дончан (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Оператор связи «Феникс» анонсировал новые тарифы с 1 июля
Синоптики предупреждают: В Донецке ожидается настоящая летняя жара
Пушилин: Работникам ДонЖД погасят долги по зарплате за апрель
В приюте "ПИФ" спасли собаку с пулевыми ранениями
Кобцева: КПВВ "Станица Луганская" останется завтра закрытым
С завтрашнего дня возобновится работа двух КПВВ в Донбассе
Коронавирус в ДНР: Выявлено 14 новых случаев заражения
До конца года российское гражданство получат еще 600-800 тысяч жителей Республик Донбасса
Народная милиция ДНР подавила огневую точку противника
Участники минской подгруппы приступили к переговорам в режиме видеоконференции
Четыре города в ЛНР остались без воды из-за аварии на магистральном водоводе
Погода в Луганске на день: 9 июня в ЛНР будет +34
Погода в Донецке на день: 9 июня дончан ждет + 32 и без осадков
В ДНР пройдут конкурсы ко Дню России
В Донбассе каратели из нацбата тяжело ранили двоих горных пехотинцев из 128-й бригады ВСУ
Кого из жителей Донбасса Украина отправит на самоизоляцию после пересечения КПВВ
Для жителей Донбасса продлят мораторий на идентификацию в «Ощадбанке» до 1 сентября
В Антрацитовском районе ЛНР перестал ходить пассажирский транспорт
Украина будет пропускать жителей Донбасса через КПВВ в «адаптивном» режиме
19-летний житель ЛНР подорвался на мине, которую установили нацбатовцы вблизи Северского Донца
Зеленский просил у Папы Римского не индульгенцию для Маркива, а содействия в освобождении карателя
В Донецке сотрудники МЧС спасли тонущего мужчину
Почему в ЛНР не работает связь украинского мобильного оператора Vodafone
Украинские войска обстреляли из крупнокалиберного пулемета поселок на западе Донецка
Коронавирус в ДНР: В Республике еще у девятерых жителей выявили COVID-19
Украина готовит провокацию на КПВВ «Станица Луганская» для дискредитации республик Донбасса