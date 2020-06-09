Синоптики предупреждают: В Донецке ожидается настоящая летняя жара
Синоптики прогнозируют на текущей неделе в Республике жаркую погоду.
- На текущей неделе в Республике ожидается сухая жаркая погода. Основной фон температуры воздуха: ночью 18-23º тепла, днем 27-33º тепла, — сообщила начальник отдела общественных связей и международной деятельности МЧС ДНР Наталья Гетова.
На прошлой неделе в стране наблюдалась преимущественно теплая погода местами с грозами и кратковременными дождями. Сегодня днем в столице солнечно, столбики термометра колеблются в районе 33 градусов.
А потому нужно помнить элементарные правила, чтобы вас не сразил тепловой удар: пейте достаточно воды, не забывайте головной убор, в одежде используйте натуральные - "дышащие" материалы.
Также многие дончане целыми семьями спасаются от жары на водоемах. Тут нужно помнить о правилах безопасности, чтобы отдых не обернулся трагедией.
А дожди к нам придут уже на этих выходных.
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ИСТОЧНИК KP.RU