Синоптики предупреждают: В Донецке ожидается настоящая летняя жара

9 Июнь 2020 2020-06-09T17:51:53+03:00

Водоемы - наше спасение, но нужно помнить о правилах безопасности. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Дончан ждет +33 в тени и ни облачка на небе

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Синоптики прогнозируют на текущей неделе в Республике жаркую погоду.

- На текущей неделе в Республике ожидается сухая жаркая погода. Основной фон температуры воздуха: ночью 18-23º тепла, днем 27-33º тепла, — сообщила начальник отдела общественных связей и международной деятельности МЧС ДНР Наталья Гетова.

На прошлой неделе в стране наблюдалась преимущественно теплая погода местами с грозами и кратковременными дождями. Сегодня днем в столице солнечно, столбики термометра колеблются в районе 33 градусов.

А потому нужно помнить элементарные правила, чтобы вас не сразил тепловой удар: пейте достаточно воды, не забывайте головной убор, в одежде используйте натуральные - "дышащие" материалы.

Также многие дончане целыми семьями спасаются от жары на водоемах. Тут нужно помнить о правилах безопасности, чтобы отдых не обернулся трагедией.

А дожди к нам придут уже на этих выходных.

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ИСТОЧНИК KP.RU