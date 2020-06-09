В приюте "ПИФ" спасли собаку с пулевыми ранениями

9 Июнь 2020 2020-06-09T15:48:56+03:00

Врачи не давали шансов, что пес выживет, но он удивил всех

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В 20-х числах мая в Донецкий приют для животных «ПИФ» была доставлена собака с пулевыми ранениями. У него был полный паралич ног. Тогда врачи не давали никаких гарантий, что он не только будет ходить, но и выживет!

Но любовь и ежедневный уход творят чудеса. Москвич не только выжил, но и самостоятельно передвигается.

- Вы даже не можете представить себе эти эмоции, - говорит сотрудник приюта Юлия Небаба. - Эмоции, когда собака, находящаяся на лечении в приюте, делает первые шаги на пути к выздоровлению. Москвич не только стоит, но даже бегает. Правда, тянет правую лапу, но уверенно стоит на левой. Мы гордимся его силой воли.

Для реабилитации Москвичу очень нужен препарат «Нейромедин». Также на содержание 800 собак приюта постоянно нужны финансы, крупы, медикаменты. Сотрудники будут благодарны за любую помощь.

Реквизиты приюта «ПИФ»:

Карта Приватбанка: 4149 4993 4185 1960 Афонина Вита

Карта Сбербанка: 4276 3801 3492 7685 Васильева Ольга Валерьевна

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ИСТОЧНИК KP.RU