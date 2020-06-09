Кобцева: КПВВ "Станица Луганская" останется завтра закрытым

9 Июнь 2020 2020-06-09T14:09:38+03:00

Представитель ЛНР в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам назвала заявление Украины об открытии КПВВ провокацией

Изменить размер текста: A A

Заявление украинской стороны об одностороннем открытии контрольно-пропускного пункта в районе Станицы Луганской является провокацией.

Ранее представители Украины заявили о намерении открыть 10 июня закрытый ранее из-за распространения коронавирусной инфекции пункт пропуска через линию соприкосновения у Станицы Луганской.

- Являясь официальным представителем в гуманитарной группе я публично заявляю о том, что контрольный пункт пропуск на Станице Луганской завтра работать не будет. Заявление Украины мы расцениваем как очередную провокацию. Это было одностороннее заявление (Украины)", - заявила представитель ЛНР в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы Ольга Кобцева. - Уважаемые граждане! Коронавирус никто не отменял, и завтра не прибывайте на пункт пропуска в Станице Луганской.

Обо всех мероприятиях и требованиях, которые будут достигнуты с украинской стороной о возможности ежедневной работы пункта пропуска на Станице Луганской Кобцева пообещала оповестить граждан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина может специально затянуть открытие КПВВ в Донбассе до 29 июня

Об этом сообщил депутат Верховной рады Муса Магомедов (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU