2020-06-09T14:09:38+03:00
Политика

Кобцева: КПВВ "Станица Луганская" останется завтра закрытым

Представитель ЛНР в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам назвала заявление Украины об открытии КПВВ провокацией
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Жители Донбасса с двух сторон ждут открытия КПВВ. Фото: ЛИЦЖители Донбасса с двух сторон ждут открытия КПВВ. Фото: ЛИЦ
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Заявление украинской стороны об одностороннем открытии контрольно-пропускного пункта в районе Станицы Луганской является провокацией.

Ранее представители Украины заявили о намерении открыть 10 июня закрытый ранее из-за распространения коронавирусной инфекции пункт пропуска через линию соприкосновения у Станицы Луганской.

- Являясь официальным представителем в гуманитарной группе я публично заявляю о том, что контрольный пункт пропуск на Станице Луганской завтра работать не будет. Заявление Украины мы расцениваем как очередную провокацию. Это было одностороннее заявление (Украины)", - заявила представитель ЛНР в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы Ольга Кобцева. - Уважаемые граждане! Коронавирус никто не отменял, и завтра не прибывайте на пункт пропуска в Станице Луганской.

Обо всех мероприятиях и требованиях, которые будут достигнуты с украинской стороной о возможности ежедневной работы пункта пропуска на Станице Луганской Кобцева пообещала оповестить граждан.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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