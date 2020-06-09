Кобцева: КПВВ "Станица Луганская" останется завтра закрытым
Заявление украинской стороны об одностороннем открытии контрольно-пропускного пункта в районе Станицы Луганской является провокацией.
Ранее представители Украины заявили о намерении открыть 10 июня закрытый ранее из-за распространения коронавирусной инфекции пункт пропуска через линию соприкосновения у Станицы Луганской.
- Являясь официальным представителем в гуманитарной группе я публично заявляю о том, что контрольный пункт пропуск на Станице Луганской завтра работать не будет. Заявление Украины мы расцениваем как очередную провокацию. Это было одностороннее заявление (Украины)", - заявила представитель ЛНР в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы Ольга Кобцева. - Уважаемые граждане! Коронавирус никто не отменял, и завтра не прибывайте на пункт пропуска в Станице Луганской.
Обо всех мероприятиях и требованиях, которые будут достигнуты с украинской стороной о возможности ежедневной работы пункта пропуска на Станице Луганской Кобцева пообещала оповестить граждан.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украина может специально затянуть открытие КПВВ в Донбассе до 29 июня
Об этом сообщил депутат Верховной рады Муса Магомедов (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU