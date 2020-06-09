С завтрашнего дня возобновится работа двух КПВВ в Донбассе

9 Июнь 2020 2020-06-09T15:27:07+03:00

Пока КПВВ будут работать с ограничениями. Фото: штаб ООС

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Завтра, 10 июня, с 11.00 возобновляется пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения в контрольных пунктах въезда-выезда для автомобильного и пешего сообщения в районе проведения операции Объединенных сил", - сообщил «штаб ООС».

Как отмечается, пропуск граждан и транспортных средств будет проводиться ежедневно с 11.00 до 14.00 и осуществляться:

- для автомобильного сообщения - через КПВВ «Марьинка» - дорожный коридор «Донецк - Курахово»;

- для пешего сообщения - через КПВВ «Станица Луганская» - дорожный коридор «Станица Луганская - Счастье - Новоайдар».

Пресс-центр предупреждает, что при въезде на подконтрольную правительству Украины территорию с гражданами будет проводиться температурный скрининг. Обязательным условием также является пребывание в защитной маске (респираторе) и соблюдение социальной дистанции с учетом нанесенной разметки.

Также отмечается, что для пропуска через КПВВ граждане должны дать согласие на проведение мероприятий обязательной самоизоляции, с использованием единого электронного сервиса «Действуй дома», или обсервации.

Ранее мы сообщали, что пенсионеры и другие получатели украинских пособий не числятся среди первоочередников. Но с момента открытия КПВВ для них будет включен 30-дневный счетчик – именно такая отсрочка предусмотрена для идентификации в «Ощадбанке» после отмены карантина.

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ИСТОЧНИК KP.RU