Коронавирус в ДНР: Выявлено 14 новых случаев заражения

9 Июнь 2020 2020-06-09T12:55:42+03:00

Всего подтверждено 718 случаев заражения коронавирусом в ДНР

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Врачи Республики за прошедшие сутки диагностировали 14 случаев заражения коронавирусом в ДНР. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Республики.

- В Донецкой Народной Республике, согласно проведенным исследованиям 8 июня, выявлено 14 новых случаев COVID-19, – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что с отрицательными результатами тестирования накануне выписаны два человека, еще один пациент скончался.

По данным Минздрава, с начала наблюдений подтверждено 718 случаев: 28 человек умерли, выздоровели – 169. Первый случай заражения коронавирусом нового типа был диагностирован 31 марта.

При этом дончане все чаще стали отказываться от ношения медицинских масок.

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ИСТОЧНИК KP.RU