Коронавирус в ДНР: Выявлено 14 новых случаев заражения
Врачи Республики за прошедшие сутки диагностировали 14 случаев заражения коронавирусом в ДНР. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Республики.
- В Донецкой Народной Республике, согласно проведенным исследованиям 8 июня, выявлено 14 новых случаев COVID-19, – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что с отрицательными результатами тестирования накануне выписаны два человека, еще один пациент скончался.
По данным Минздрава, с начала наблюдений подтверждено 718 случаев: 28 человек умерли, выздоровели – 169. Первый случай заражения коронавирусом нового типа был диагностирован 31 марта.
При этом дончане все чаще стали отказываться от ношения медицинских масок.
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ИСТОЧНИК KP.RU