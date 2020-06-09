2020-06-09T12:55:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ДНР: Выявлено 14 новых случаев заражения

Всего подтверждено 718 случаев заражения коронавирусом в ДНР
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Зарегистрировано 27 летальных случаев.Зарегистрировано 27 летальных случаев.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Врачи Республики за прошедшие сутки диагностировали 14 случаев заражения коронавирусом в ДНР. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Республики.

- В Донецкой Народной Республике, согласно проведенным исследованиям 8 июня, выявлено 14 новых случаев COVID-19, – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что с отрицательными результатами тестирования накануне выписаны два человека, еще один пациент скончался.

По данным Минздрава, с начала наблюдений подтверждено 718 случаев: 28 человек умерли, выздоровели – 169. Первый случай заражения коронавирусом нового типа был диагностирован 31 марта.

При этом дончане все чаще стали отказываться от ношения медицинских масок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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