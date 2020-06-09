2020-06-09T13:10:22+03:00
Политика

До конца года российское гражданство получат еще 600-800 тысяч жителей Республик Донбасса

Окончание карантина может спровоцировать большой приток документов от дончан в паспортно-визовые службы
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Почти 190 тыс. жителей Донбасса получили гражданство РФ в упрощенном порядке.Почти 190 тыс. жителей Донбасса получили гражданство РФ в упрощенном порядке.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Почти 190 тыс. жителей Республик Донбасса получили гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.

- На сегодняшний день получили паспорта 187 240 жителей Народных Республик. В стадии оформления находятся около 98 тыс. заявлений. В течение ближайших двух недель они получат паспорта граждан РФ. До конца года российские паспорта получат еще 600-800 тыс. жителей Республик, - заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Прогнозируется огромное количество людей, которые пойдут в паспортно-визовые службы для оформления паспортов Российской Федерации.

- Это будут сотни тысяч людей, которые сейчас просто ждут окончания карантина. Мы будем смотреть после снятия карантина, какой будет приток документов: если в этом будет необходимость, наши службы смогут развернуть еще два-три пункта (выдачи паспортов), - добавил депутат.

Напомним, сейчас подача документов проходит в штатном режиме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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