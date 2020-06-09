Народная милиция ДНР подавила огневую точку противника
Военнослужащие ДНР подавили огневую точку украинских силовиков, из которой велись обстрелы в направлении горловского поселка Доломитное.
Вооруженные формирования Украины за минувшие сутки пять раз нарушили режим прекращения огня, под обстрелами в ДНР оказались районы пяти населенных пунктов.
- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ составило пять раз, – информирует представительство Республики в СЦКК.
По территории ДНР было выпущено 33 боеприпаса.
В представительстве добавили, что обстрелам на донецком направлении подверглись районы села Спартак и города Докучаевска; на горловском – район поселка Доломитное; на мариупольском направлении — окрестности сел Куликово и Коминтерново.
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ИСТОЧНИК KP.RU