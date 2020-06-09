2020-06-09T10:57:07+03:00
Политика

Народная милиция ДНР подавила огневую точку противника

Из нее велся обстрел поселка Доломитное
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Жители ДНР седьмой год заложники войны.Жители ДНР седьмой год заложники войны.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
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Военнослужащие ДНР подавили огневую точку украинских силовиков, из которой велись обстрелы в направлении горловского поселка Доломитное.

Вооруженные формирования Украины за минувшие сутки пять раз нарушили режим прекращения огня, под обстрелами в ДНР оказались районы пяти населенных пунктов.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ составило пять раз, – информирует представительство Республики в СЦКК.

По территории ДНР было выпущено 33 боеприпаса.

В представительстве добавили, что обстрелам на донецком направлении подверглись районы села Спартак и города Докучаевска; на горловском – район поселка Доломитное; на мариупольском направлении — окрестности сел Куликово и Коминтерново.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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