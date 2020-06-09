2020-06-09T10:03:22+03:00
Политика

Участники минской подгруппы приступили к переговорам в режиме видеоконференции

На повестке дня - обмен пленными
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Дончане ждут окончания войны седьмой год. Фото: Евгении КарпачевойДончане ждут окончания войны седьмой год. Фото: Евгении Карпачевой
Изменить размер текста:

Сегодня проходит очередной раунд переговоров по мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Участники минской гуманитарной подгруппы приступили к переговорному процессу в формате видеоконференции.

- Рабочая группа по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске по урегулированию кризиса в Донбассе приступила к работе. Заседание будет проходить в режиме скайп-конференции, — сообщили в пресс-службе аппарата уполномоченного по правам человека в ДНР.

В пресс-службе уточнили, что в повестке дня – обсуждение результатов обмена, прошедшего 29 декабря 2019 года и 16 апреля 2020 года между ДНР и Украиной. Планируется обсуждение вопросов о следующей фазе обмена удерживаемыми лицами, работы по созданию плана мероприятий, способствующих установлению местонахождения лиц и идентификации неопознанных тел.

Встречи запланированы во всех рабочих подгруппах. Завтра, 10 июня, запланирована видеоконференция Контактной группы.

Читайте также

Дончане тихо отказываются от масок

Такая беспечность может навредить (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Народная милиция ДНР подавила огневую точку противника
Участники минской подгруппы приступили к переговорам в режиме видеоконференции
Четыре города в ЛНР остались без воды из-за аварии на магистральном водоводе
Погода в Луганске на день: 9 июня в ЛНР будет +34
Погода в Донецке на день: 9 июня дончан ждет + 32 и без осадков
В ДНР пройдут конкурсы ко Дню России
В Донбассе каратели из нацбата тяжело ранили двоих горных пехотинцев из 128-й бригады ВСУ
Кого из жителей Донбасса Украина отправит на самоизоляцию после пересечения КПВВ
Для жителей Донбасса продлят мораторий на идентификацию в «Ощадбанке» до 1 сентября
В Антрацитовском районе ЛНР перестал ходить пассажирский транспорт
Украина будет пропускать жителей Донбасса через КПВВ в «адаптивном» режиме
19-летний житель ЛНР подорвался на мине, которую установили нацбатовцы вблизи Северского Донца
Зеленский просил у Папы Римского не индульгенцию для Маркива, а содействия в освобождении карателя
В Донецке сотрудники МЧС спасли тонущего мужчину
Почему в ЛНР не работает связь украинского мобильного оператора Vodafone
Украинские войска обстреляли из крупнокалиберного пулемета поселок на западе Донецка
Коронавирус в ДНР: В Республике еще у девятерых жителей выявили COVID-19
Украина готовит провокацию на КПВВ «Станица Луганская» для дискредитации республик Донбасса