Участники минской подгруппы приступили к переговорам в режиме видеоконференции
Сегодня проходит очередной раунд переговоров по мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Участники минской гуманитарной подгруппы приступили к переговорному процессу в формате видеоконференции.
- Рабочая группа по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске по урегулированию кризиса в Донбассе приступила к работе. Заседание будет проходить в режиме скайп-конференции, — сообщили в пресс-службе аппарата уполномоченного по правам человека в ДНР.
В пресс-службе уточнили, что в повестке дня – обсуждение результатов обмена, прошедшего 29 декабря 2019 года и 16 апреля 2020 года между ДНР и Украиной. Планируется обсуждение вопросов о следующей фазе обмена удерживаемыми лицами, работы по созданию плана мероприятий, способствующих установлению местонахождения лиц и идентификации неопознанных тел.
Встречи запланированы во всех рабочих подгруппах. Завтра, 10 июня, запланирована видеоконференция Контактной группы.
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ИСТОЧНИК KP.RU