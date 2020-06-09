2020-06-09T09:34:37+03:00
Общество

Четыре города в ЛНР остались без воды из-за аварии на магистральном водоводе

Возобновить водоснабжение в прежнем режиме планируется к утру 11 июня
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Идут ремонтные работы на Родаковском водозаборе.Идут ремонтные работы на Родаковском водозаборе.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Государственное унитарное предприятие (ГУП) ЛНР "Лугансквода" вследствие порыва на магистральном водоводе сократило подачу воды в четыре города Республики.

- 9 июня произошел порыв магистрального водовода диаметром 1000 мм "Алчевск - Петровское". В связи с этим с 01.00 прекращена подача воды по этому трубопроводу до устранения аварии, - сообщили в пресс-службе предприятия.

Идут ремонтные работы на Родаковском водозаборе.

Вследствие порыва сокращено водоснабжение Петровского, Антрацита и Красного Луча – на 50%, Перевальска – на 30%.

- Специалисты ГУП ЛНР "Лугансквода" планируют выполнить ремонтные работы до 20.00 9 июня, - отметили в пресс-службе.

Возобновить водоснабжение в Алчевске и Перевальске планируется к вечеру 10 июня. В остальные города - к утру 11 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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