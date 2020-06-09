Погода в Луганске на день: 9 июня в ЛНР будет +34
Температура воздуха в ЛНР 9 июня будет колебаться от 15 градусов выше нуля ночью до 34 градусов тепла днем.
- С 21.00 8 июня до 21.00 9 июня на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 29-34 градуса тепла, - сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.
В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем – 32-34 градуса тепла.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 30-32 градуса тепла днем.
Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют до 31-33 градусов тепла днем.
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ИСТОЧНИК KP.RU