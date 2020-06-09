2020-06-09T08:02:29+03:00
Общество

Погода в Луганске на день: 9 июня в ЛНР будет +34

Осадков сегодня синоптики луганчанам не обещают
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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В Донбасс пришло лето.В Донбасс пришло лето.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
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Температура воздуха в ЛНР 9 июня будет колебаться от 15 градусов выше нуля ночью до 34 градусов тепла днем.

- С 21.00 8 июня до 21.00 9 июня на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 29-34 градуса тепла, - сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем – 32-34 градуса тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 30-32 градуса тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют до 31-33 градусов тепла днем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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