Погода в Донецке на день: 9 июня дончан ждет + 32 и без осадков
После затянувшегося сезона дождей в Донбасс наконец-то пришло лето! Дни стоят знойные, а столбик термометра каждый день поднимается все выше.
Вот и во вторник, 9 июня, дончан ждет ясная погода. Сегодня в Донецке будет наблюдаться на протяжении всего дня безоблачная погода. Осадков синоптики нам не обещают.
Днем температура воздуха прогреется до +32, а вечером нас ждут вполне комфортные +20.
В этот день почитается память священномученика Ферапонта, епископа Сардийского и мученицы Феодоры девы. В народе есть поговорка: «На Федору не выноси из избы сору». В этот день избы не мели и не мыли, чтобы не навлечь беду.
Ближайшие дни будут очень жаркими, а осадки в Донбасс придут только с 13 июня. А потому наслаждаемся солнышком!
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ИСТОЧНИК KP.RU