Погода в Донецке на день: 9 июня дончан ждет + 32 и без осадков

9 Июнь 2020 2020-06-09T07:53:10+03:00

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После затянувшегося сезона дождей в Донбасс наконец-то пришло лето! Дни стоят знойные, а столбик термометра каждый день поднимается все выше.

Вот и во вторник, 9 июня, дончан ждет ясная погода. Сегодня в Донецке будет наблюдаться на протяжении всего дня безоблачная погода. Осадков синоптики нам не обещают.

Днем температура воздуха прогреется до +32, а вечером нас ждут вполне комфортные +20.

В этот день почитается память священномученика Ферапонта, епископа Сардийского и мученицы Феодоры девы. В народе есть поговорка: «На Федору не выноси из избы сору». В этот день избы не мели и не мыли, чтобы не навлечь беду.

Ближайшие дни будут очень жаркими, а осадки в Донбасс придут только с 13 июня. А потому наслаждаемся солнышком!

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ИСТОЧНИК KP.RU