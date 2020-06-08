В ДНР пройдут конкурсы ко Дню России

8 Июнь 2020 2020-06-08T23:12:53+03:00

Для участия в одном из конкурсов «С Россией в сердце» надо выполнить художественную работу. Фото: mrespublika.ru

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Литературный и художественные конкурсы, а также квесты пройдут в ДНР ко Дню России, который будет отмечаться 12 июня. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе общественной организации «Молодая Республика».

12 июня в Донецке, Макеевке и Горловке пройдут спортивно-интеллектуальные квесты и фотоквест. В Донецке - в парке имени Петровского, в Макеевке - перед зданием горадминистрации на площади Советской, в Горловке - на площади Революции 1905 года. Регистрация продлится до 10 июня.

Подать заявку можно на сайте «Молодой Республики». Только помните, что в городах установлены разные возрастные ограничения для участников.

Кроме того, пройдут два творческих конкурса.

«Россия в каждом из нас» будет в трех номинациях: стихи и проза собственного сочинения, а также медиатворчество — авторский видеоролик до 5 минут. Второй конкурс – государственная символика ДНР и РФ в декоративно-прикладном искусстве. Необходимо представить работы в техниках росписи или резьбы по дереву, вязания, вышивки, ручного ткачества, художественной обработки кожи и прочее.

Для участия в конкурсе «С Россией в сердце» надо выполнить художественную работу в одной из техник: векторной графики, изобразительного искусства, граффити, рукоделия, рисунка на асфальте или вышивки.

Прием работ для этих конкурсов продлится до 11 июня включительно.

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ИСТОЧНИК KP.RU