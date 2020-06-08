В Донбассе каратели из нацбата тяжело ранили двоих горных пехотинцев из 128-й бригады ВСУ

8 Июнь 2020 2020-06-08T21:54:27+03:00

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Каратели из нацбата «Айдар» (запрещенная в РФ организация) тяжело ранили двоих бойцов из 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Стычка произошла на блокпосту. А первопричиной стали проблемы во время ротации соединений. Об этом сегодня рассказали в Народной милиции ДНР.

- Проблема распространения коронавируса в украинской армии полностью спутала планы украинского командования по соблюдению сроков ротации соединений, - отметили в НМ ДНР.

Для недопущения акций массового неподчинения приказам командиров, Генеральный штаб ВСУ сейчас отправляет в Донбасс недоукомплектованные соединения. Так, в 35-й бригаде морской пехоты, прибывающей на замену 58-й мотопехотной бригаде, некомплект составляет более 40 процентов. Поэтому в штабе операции объединенных сил (ООС) не придумали ничего лучшего, как потребовать от бригад, убывающих в пункты постоянной дислокации, об откомандировании военнослужащих в 35-ю бригаду для доукомплектования. Чем спровоцировали новую волну самовольного оставления частей. Только за прошедшую неделю удрали более 30 военнослужащих. Позиции покидали даже в составе групп.

Больше всего поредели ряды 128-й бригады. Именно ее бойцов встретили на блокпосту каратели из 24-го батальона «Айдар», прибывшего в зону ООС в составе 53-й бригады. «Айдаровцам» дали указание не пропускать в тыл всех кто не имеет на то право. В итоге все закончилось плачевно. 6 июня карателям не понравилось, что автомобиль двигался к блокпосту на слишком большой скорости, и они открыли огонь на поражение. В результате сержант Сенник и старший солдат Карнась получили тяжелые ранения.

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ИСТОЧНИК KP.RU