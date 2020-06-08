Кого из жителей Донбасса Украина отправит на самоизоляцию после пересечения КПВВ
В Киеве придумали, что будут делать с сотнями тысяч жителей республик, которые начнут пересекать КПВВ после открытия. Об этом рассказала заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» (МинВОТ) Инна Голованчук.
Сейчас действуют правила, что прибывающие из-за границы (в том числе из ДНР и ЛНР) граждане Украины должны проходить обязательную двухнедельную обсервацию или самоизоляцию. Как напоминание, информация об этом была размещена на сайте Госпогранслужбы Украины 4 июня.
Впрочем, в Киеве могут пойти на отмену обсервации для людей, которые приедут на подконтрольную Украине территорию всего на один день для получения социальных и административных услуг. Тем более, что против обсервации выступило руководство Донецкой и Луганской областей. Им попросту негде разместить такое огромное количество людей.
- Каждый житель при пересечении КПВВ пройдет специальный осмотр на признаки вирусных заболеваний, ОРВИ. И если не будет таких признаков, то будет считаться, что человек здоров. Конечно, будут маски, перчатки и максимальная дистанция между участниками очереди, – сказала Голованчук. - Но если житель задержится на второй день, тогда начнет применяться иная норма – не обсервация, а добровольная 14-дневная самоизоляция.
Этот вариант рассматривается для людей, у которых на украинской территории есть свое жилье или проживают родственники. И цель их поездки, прежде всего, посещение своих родных, проведывание жилья.
Тем временем, пресс-офицер Госпогранслужбы в составе объединенных сил в Донбассе Игорь Лизогуб сообщил, что КПВВ в Донбассе откроются с 10 июня, а также объяснил условия карантинной обсервации.
- От обязательной обсервации освобождены только абитуриенты и лица, которые их сопровождают. Остальные граждане должны при прохождении контроля предъявить активированное приложение «Дій вдома» (на смартфоне) или пройти обсервацию по местам, определенным местными органами власти. В случае отказа от обсервации информация будет сообщаться представителям Национальной полиции и санитарно-карантинным подразделениям, - сказал Лизогуб.
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ИСТОЧНИК KP.RU