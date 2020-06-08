2020-06-08T19:40:29+03:00
Политика

Для жителей Донбасса продлят мораторий на идентификацию в «Ощадбанке» до 1 сентября

Пенсионеры и другие получатели украинских пособий не числятся среди тех, кого в первую очередь будут пропускать через КПВВ
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Пенсионеры не числятся среди тех, кого в первую очередь будут пропускать через КПВВ после их открытия. Фото: Фейсбук/Евгений КаплинПенсионеры не числятся среди тех, кого в первую очередь будут пропускать через КПВВ после их открытия. Фото: Фейсбук/Евгений Каплин
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Пенсионеры и другие получатели украинских пособий не числятся среди тех, кого в первую очередь будут пропускать через КПВВ после их открытия. Поэтому сейчас в «Ощадбанке» рассматривают возможность продления срока моратория на идентификацию до 1 сентября. Об этом сообщила заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» (МинВОТ) Инна Голованчук.

Ожидается, что в середине июня в Донбассе откроют КПВВ в так называемом адаптивном режиме - в зависимости от эпидемиологической ситуации. То есть постепенно и поочередно. Сначала въезд разрешат людям, которые учатся или работают на Украине, а также абитуриентам с родителями.

При этом для пенсионеров и других получателей украинских пособий будет включен 30-дневный счетчик – именно такая отсрочка предусмотрена для идентификации в «Ощадбанке» после отмены карантина. Поэтому мораторий перенесут до 1 сентября. Чтобы избежать столпотворения на КПВВ, когда начнут пропускать пожилых людей.

Также до 1 сентября не будут блокировать банковские карты, срок действия которых истек.

Кстати, в МинВОТ рассматривали вариант задействования мобильных пунктов «Ощадбанка» для предоставления услуг непосредственно вблизи КПВВ.

- Однако было принято решение не использовать такие пункты. Они могут быть подвержены нападениям в случае, если будут находиться максимально близко к КПВВ. Но «Ощадбанк» все равно рассматривает вопрос, как можно эффективно использовать передвижные пункты после открытия КПВВ, – отметила Инна Голованчук.

Наверное, замминистра опасается беспредела со стороны вояк из ВСУ, которые находятся на передовых позициях. Ведь защитники ДНР и ЛНР за пять последних лет не делали вылазки на подконтрольную Украине территорию. И тем более, не нападали на банки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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