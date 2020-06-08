В Антрацитовском районе ЛНР прекращено движение пассажирского транспорта
В пресс-службе Министерства инфраструктуры и транспорта сообщили о прекращении с 7 июня до особого распоряжения движения регулярного пассажирского транспорта общего пользования городского, пригородного, междугородного сообщения с Антрацитом и Антрацитовским районом, а также в обратном направлении.
- В связи с угрозой распространения COVID-19 на территории Антрацитовского района Луганской Народной Республики введены меры ограничительного характера, - говорится в сообщении Минтранса.
В администрации Антрацита и Антрацитовского района уточнили, что ограничения на передвижения пассажирского транспорта распространяются на территорию всего региона.
Ранее в Антрацитовском районе и окрестностях Ровеньков в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции были повторно введены меры ограничительного характера.
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