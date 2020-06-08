В Антрацитовском районе ЛНР прекращено движение пассажирского транспорта

8 Июнь 2020 2020-06-08T18:46:58+03:00

В Антраците и районе прекращено движение пассажирского транспорта. Фото: vk.com/anthracite171904015

Такое решение приняло Министерство инфраструктуры и транспорта в связи с угрозой распространения COVID-19

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В пресс-службе Министерства инфраструктуры и транспорта сообщили о прекращении с 7 июня до особого распоряжения движения регулярного пассажирского транспорта общего пользования городского, пригородного, междугородного сообщения с Антрацитом и Антрацитовским районом, а также в обратном направлении.

- В связи с угрозой распространения COVID-19 на территории Антрацитовского района Луганской Народной Республики введены меры ограничительного характера, - говорится в сообщении Минтранса.

В администрации Антрацита и Антрацитовского района уточнили, что ограничения на передвижения пассажирского транспорта распространяются на территорию всего региона.

Ранее в Антрацитовском районе и окрестностях Ровеньков в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции были повторно введены меры ограничительного характера.

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ИСТОЧНИК KP.RU