Украина будет пропускать жителей Донбасса через КПВВ в «адаптивном» режиме

8 Июнь 2020 2020-06-08T17:40:38+03:00

Шлагбаум на КПВВ в Донбассе поднимут не для всех желающих жителей. Фото: ГПСУ

Первый этап может начаться уже в середине июня

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Власти Украины готовятся уже в середине июня открыть контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) в Донбассе. Но право на пересечение линии соприкосновения получат все желающие. Смягчение пропуска будет проходить в так называемом адаптивном режиме - в зависимости от эпидемиологической ситуации. То есть постепенно и поочередно. Об этом заявил вице-премьер – министр по вопросам «временно оккупированных территорий» (МинВОТ) Алексей Резников.

Ожидается, что сначала въезд разрешат людям, которые учатся или работают на Украине. Также в этот разряд попадут выпускники школ, желающие пройти внешнее независимое оценивание (ВНО). А вот пенсионеры и другие получатели украинских пособий не числятся среди первоочередников.

Впрочем, все планы МинВОТ пока на уровне прожектов. Они зависят от эпидемической ситуации. Кстати, в подконтрольной Киеву Донецкой области на прошлой неделе отменили ранее введенное ослабление карантина - в связи с ростом числа заболеваний COVID-19. В частности, закрыты гостиницы, приостановлено междугороднее автобусное сообщение.

Также стоит учитывать, что в украинском руководстве нет единства по поводу сроков открытия КПВВ. Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что это должно произойти как можно позже. Его поддерживают руководители СБУ и ВСУ.

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ИСТОЧНИК KP.RU