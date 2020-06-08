2020-06-08T17:40:38+03:00
Политика

Украина будет пропускать жителей Донбасса через КПВВ в «адаптивном» режиме

Первый этап может начаться уже в середине июня
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Шлагбаум на КПВВ в Донбассе поднимут не для всех желающих жителей. Фото: ГПСУШлагбаум на КПВВ в Донбассе поднимут не для всех желающих жителей. Фото: ГПСУ
Изменить размер текста:

Власти Украины готовятся уже в середине июня открыть контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) в Донбассе. Но право на пересечение линии соприкосновения получат все желающие. Смягчение пропуска будет проходить в так называемом адаптивном режиме - в зависимости от эпидемиологической ситуации. То есть постепенно и поочередно. Об этом заявил вице-премьер – министр по вопросам «временно оккупированных территорий» (МинВОТ) Алексей Резников.

Ожидается, что сначала въезд разрешат людям, которые учатся или работают на Украине. Также в этот разряд попадут выпускники школ, желающие пройти внешнее независимое оценивание (ВНО). А вот пенсионеры и другие получатели украинских пособий не числятся среди первоочередников.

Впрочем, все планы МинВОТ пока на уровне прожектов. Они зависят от эпидемической ситуации. Кстати, в подконтрольной Киеву Донецкой области на прошлой неделе отменили ранее введенное ослабление карантина - в связи с ростом числа заболеваний COVID-19. В частности, закрыты гостиницы, приостановлено междугороднее автобусное сообщение.

Также стоит учитывать, что в украинском руководстве нет единства по поводу сроков открытия КПВВ. Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что это должно произойти как можно позже. Его поддерживают руководители СБУ и ВСУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кого Украина пропустит в первую очередь после открытия КПВВ в Донбассе

Первый этап пропуска жителей в «адаптивном» режиме может начаться уже в середине июня (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Антрацитовском районе ЛНР прекращено движение пассажирского транспорта
Украина будет пропускать жителей Донбасса через КПВВ в «адаптивном» режиме
19-летний житель ЛНР подорвался на мине, которую установили нацбатовцы вблизи Северского Донца
Зеленский просил у Папы Римского не индульгенцию для Маркива, а содействия в освобождении карателя
В Донецке сотрудники МЧС спасли тонущего мужчину
Почему в ЛНР не работает связь украинского мобильного оператора Vodafone
Украинские войска обстреляли из крупнокалиберного пулемета поселок на западе Донецка
Коронавирус в ДНР: В Республике еще у девятерых жителей выявили COVID-19
Украина готовит провокацию на КПВВ «Станица Луганская» для дискредитации республик Донбасса
Погода в Луганске на день: 8 июня без осадков и до 32 градусов тепла
Погода в Донецке на день: 8 июня будет безоблачно и жарко - до +31 градуса
В Донецком ботсаду расцвел медовый кустарник
В Донецке прошли индивидуальные парады для шести ветеранов
Украинские боевики заминировали поля вблизи участка разведения сил и средств в Петровском
«Изгаляются, придумывая новые способы» Украинские боевики в Донбассе развернули блокпосты для отслеживания патрулей ОБСЕ
Участников будущего парада Победы в Донецке проверили на коронавирус
Бойцы ДНР подавили минометную батарею украинских боевиков, откуда те обстреливали пригород Донецка
В Попасной таксист отобрал у угрожавших ему украинских военных автомат
Коронавирус в ДНР за сутки выявили еще у 23 человек
«Торжество Святой Троицы знаменует расцвет жизненных сил»: Глава ДНР пожелал жителям крепкого здоровья и благополучия
В Ровеньках и Антрацитовском районе ЛНР ввели ограничительные меры из-за коронавируса
Украинские боевики открывали огонь по пригороду Донецка
Обвал породы на шахтах в Макеевке и Кировском: один горняк погиб, еще двое пострадали
Погода в Луганске на день: 7 июня ожидается переменная облачность, + 31 градус
Погода в Донецке на день: 7 июня будет солнечно, + 29 градусов
Во время проверки в 24-й бригаде ВСУ комиссия выявила 18 пьяных солдат
Парад Победы в Луганске 2020: началась подготовка
Украинского командира заставили вернуть наблюдателям ОБСЕ сбитый киевскими силовиками беспилотник
Глава ЛНР: В противостоянии агрессивной украинизации и русофобии мы смогли сохранить свой культурный код