2020-06-08T16:18:53+03:00
Политика

19-летний житель ЛНР подорвался на мине, которую установили нацбатовцы вблизи Северского Донца

Молодой человек получил множественные осколочные раны
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Мина советского производства ПМН-2 имеет пластмассовый корпус, поэтому ее сложно обнаружить миноискателем. Фото: Пресс-центр штаба ООСМина советского производства ПМН-2 имеет пластмассовый корпус, поэтому ее сложно обнаружить миноискателем. Фото: Пресс-центр штаба ООС
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19-летний парень получил множественные осколочные раны при подрыве на мине вблизи Северского Донца. Об этом сообщили в МЧС ЛНР.

- Происшествие случилось 7 июня в 16.10 в Славяносербске во время прогулки вблизи реки Северский Донец. Молодой человек получил множественные осколочные раны нижних конечностей, шеи и правой руки, - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавший в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в хирургическое отделение Славяносербской центральной районной больницы.

В Народной милиции ЛНР уточнили, что житель Славяносербска подорвался на мине, установленной украинскими националистическими формированиями, которые занимали позиции в данном районе в период боевых действий. Об этом сообщил официальный представитель НМ ЛНР Яков Осадчий.

- Он наступил на взрывное устройство, предположительно противопехотную мину ПМН-2, - сказал Осадчий.

В МЧС ЛНР напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности. В частности, использовать проторенные дороги, по которым постоянно передвигаются люди. Не трогать лежащие на пути движения и обочинах дорог различные подозрительные предметы.

Кстати, сотрудники инженерно-саперных подразделений МЧС ЛНР в мае разминировали более 52 гектаров территории ЛНР, а с начала года обнаружили почти 400 взрывоопасных предметов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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