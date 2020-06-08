2020-06-08T15:25:45+03:00
Политика

Зеленский просил у Папы Римского не индульгенцию для Маркива, а содействия в освобождении карателя

Президент Украины позвонил главе Ватикана
Дмитрий ВОЛОЧЕВСКИЙ
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В Италии будет рассматриваться апелляция Виталия Маркива на решение суда. Фото: Пресс-служба МВД УкраиныВ Италии будет рассматриваться апелляция Виталия Маркива на решение суда. Фото: Пресс-служба МВД Украины
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Власти Украины уже дошли до Папы Римского в своем маниакальном стремлении вытащить из итальянской тюрьмы бывшего бойца добробата Виталия Маркива. Его осудили на 24 года за убийство в 2014 году в Славянске журналиста Андреа Роккелли.

В пресс-службе главы незалежной рассказали, что Владимир Зеленский общался с понтификом по телефону. Рассказал, как «обеспечивает безопасность» в Донбассе. И просил Папу Римского Франциска посодействовать в освобождении карателя. Заметьте – не индульгенцию просил (в католической церкви освобождение от кары за грехи, в которых грешник уже покаялся и вина за которые уже прощена в таинстве исповеди).

- Его Святейшество поблагодарил президента Украины за его попытки мирного урегулирования в Донбассе, а также отметил, что занимается вопросом освобождения украинского военнослужащего Виталия Маркива, – говорится в сообщении.

После таких заявлений со стороны президента Украины возникает вопрос: а знает ли Зеленский о существовании такого понятия, как независимость суда? И отдает ли отчет своим попыткам оказать давление на правосудие через духовного наставника католиков? А еще через президента, премьер-министра и парламент Италии, к коим уже обращались власти Украины по делу Маркива.

И на какое мирное урегулирование и безопасность в Донбассе можно рассчитывать, если виновные в убийствах каратели будут гулять на свободе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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