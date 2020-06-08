2020-06-08T14:01:03+03:00
Политика

В Донецке сотрудники МЧС спасли тонущего мужчину

Происшествие случилось на реке Кальмиус в Калининском районе
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Дончанин начал тонуть в Кальмиусе в 200 метрах от берегаДончанин начал тонуть в Кальмиусе в 200 метрах от берегаФото: Юрий СОБОЛЕВ
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7 июня в 17.30 группа водолазно-спасательных работ МЧС спасла 39-летнего горожанина, который начал тонуть на удалении 200 метров от берега. На катере пострадавшего доставили на берег. Об этом сегодня сообщили в пресс-центре МЧС ДНР.

Отмечается, что происшествие случилось на реке Кальмиус в Калининском районе по улице Левобережной.

В этот же день в Киевском районе столицы по проспекту Освобождения Донбасса произошел пожар в квартире на последнем этаже пятиэтажки. До прибытия подразделений МЧС 34-летний мужчина вывел на свежий воздух из зоны задымления пожилых 83-летних жильцов квартиры.

Для тушения пожара привлекались 3 машины спецтехники и 11 спасателей.

А в Ворошиловском районе Донецка спасатели пришли на помощь 91-летней жительнице. В доме по проспекту Ильича при помощи шанцевого инструмента открыли входную дверь в квартиру на седьмом этаже. Тем самым обеспечили доступ для работников скорой медицинской помощи. Пожилую женщину госпитализировали в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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