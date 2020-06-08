Почему в ЛНР не работает связь украинского мобильного оператора Vodafone

8 Июнь 2020 2020-06-08T13:15:38+03:00

В ЛНР сейчас невозможно позвонить по Vodafone Фото: Анатолий ВАСИЛЬЕВ

О причине сообщили в Министерстве связи и массовых коммуникаций ЛНР

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Связь украинского оператора мобильной связи Vodafone отсутствует в ЛНР из-за аварии на телекоммуникационном оборудовании связи, расположенном за пределами Республики. Об этом сообщили в Министерстве связи и массовых коммуникаций ЛНР.

- Ведутся ремонтно-восстановительные работы, - говорится в сообщении.

О сроках их окончания пока неизвестно.

Об отсутствии связи украинского мобильного оператора рассказали в соцсетях в Луганске, Ровеньках, Зоринске, Краснодоне, Свердловске, Стаханове, Александровске. Также жители отмечают, что республиканская связь «Лугаком» работает, но временами возникают перебои.

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ИСТОЧНИК KP.RU